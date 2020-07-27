Екатерина Кухар призналась, кто в семье больше зарабатывает

После карантина финансовая ситуация в семье примы-балерины изменилась

Прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками-2020" Екатерина Кухар и ее супруг, премьер Национальной оперы Украины, Александр Стоянов в интервью Ольге Безсоновой на YouTube-канале "Прямой вопрос" рассказали, кто в их семейном дуэте больше зарабатывает.

"Ну, конечно, Стоянов. Он у нас кормилец в семье, балетный импресарио", – говорит Екатерина.

Александр подтвердил слова супруги, однако подметил, что так дела обстояли до карантина.

"До карантина точно я больше зарабатывал, а вот во время карантина даже не знаю... Я выступаю как руководитель балетной труппы. До карантина было много возможностей и проектов как за границей, так и в Украине. Конечно же, тут даже не было вопросов по поводу заработка. Больше всего мне нравится организовывать гастроли по Европе. Когда я набираю свою труппу, мы шьем новые костюмы, создаются новые декорации", – разоткровенничался Стоянов.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: пресс-служба

Ведущая также уточнила, не сложно ли артистам, когда в одной семье две звезды.

"Нет, у нас разные направления. Да, у нас одинаковые регалии, допустим, народный артист, может, тут могли бы и быть какие-то ущемления – один народный, а другой заслуженный. В плане творчества у нас все хорошо. Мы вместе ездим на одни гастроли, танцуем на одном уровне. Да, есть некоторые направления, где, допустим, Катя выбивается вперед. Например, телевидение. Но я подстраиваюсь под Катю и нахожу свою линию, где могу реализовывать себя. Мне самое главное как мужчине – чтоб я зарабатывал больше, чем она. А что касается рейтингов в медиа, я буду только счастлив как продюсер, что моя жена блистает", – сказал Александр.

Как Екатерина Кухар сменила имидж на карантине, смотрите в видеосюжете:

Напомним, в эксклюзивном комментарии для Сегодня.Lifestyle Екатерина Кухар рассказала, почему проект "Танці з зірками" до сих пор не надоел зрителю и как она будет судить участников в новом сезоне шоу. Мы также писали, что Екатерина Кухар возглавила Киевское государственное хореографическое училище.

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