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Екатерина Кухар рассекретила зарплату директора хореографического училища

Вчера, 10:27

Прима-балерина возглавила образовательное учреждение, в котором когда-то училась сама

В этом году Екатерина Кухар стала директором Киевского хореографического училища. Прима-балерина Национальной оперы Украины и судья "Танців з зірками" рассекретила свою зарплату, которую получает на новой должности.

Еще в июле Кухар представили коллективу учебного заведения, а 1 сентября Екатерина уже поздравила своих учеников с новым учебным годом. В интервью elle.ua Кухар рассказала о своей зарплате и переживаниях, связанных с работой преподавателем.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Моя директорская зарплата составляет шесть тысяч гривен... Учитывая мои звания, выслугу лет, стаж, я перешла на полставки в Национальном оперном театре, чтобы здесь получать шесть тысяч. Как мы можем говорить о заинтересованности работать преподавателем? Такими темпами мы убьем у будущего поколения желание к преподавательской деятельности в государственных учреждениях. Это будет не престижно, а скорее наоборот", – считает прима-балерина.

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При этом Екатерина Кухар продолжает работать в Национальном оперном театре. "Я не готова бросить большое искусство, зрителей и сцену и отдаться исключительно административной деятельности. Мне кажется, в нескольких ипостасях я сделаю гораздо больше для искусства", – говорит она.

О личной жизни Екатерины Кухар смотрите в сюжете:

Ранее Екатерина Кухар рассказала о первом свидании со своим мужем.

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