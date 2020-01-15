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Екатерина Кухар рассказала о первом свидании с будущим супругом

Балерина вспомнила, как за ней ухаживал Александр Стоянов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов вспомнил, как ухаживал за будущей женой, а прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о драгоценном подарке, который, впрочем, не впечатлил ее.

Смотрите также интервью Екатерины Кухар и Александра Стоянова:

По словам Екатерины Кухар, она хорошо помнит день, когда впервые увидела Александра.

"Он мешал мне на станке. Я занималась станком, а он закрыл мне зеркало, в которое я должна была выстраивать свою позочку, ручку", – отметила Екатерина Кухар.

Оказывается, на первое свидание с Катей Александр Стоянов приехал на "Жигули". Как говорит девушка, увидев его машину, она сразу поняла, что Александр – это тот, кто ей нужен.

"У меня немножко по-другому все происходило. Тут девочка из столицы, все как бы. Я на первое свидание приезжаю к ней в штанишках, на "Жигули", сигара за ухом. Я "подкупал" медленно – у меня все было расписано, начиная с булочек, заканчивая ювелиркой и всем остальным", – рассказал Александр Стоянов.

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Также Екатерина вспомнила подарок Александра, который, однако, не произвел на нее нужного впечатления.

"Красное золото уже было не модно, в моде уже желтое. А он мне дарит кулончик. Я, конечно, понимаю, что он на свои последние вырученные деньги покупает этот кулончик советского разлива с буквой "К". Я девушка заграничная, по заграницам езжу. А он приносит мне с таким апломбом этот кулончик, – смеется артистка. – Сейчас я уже наконец его "обтесала", приучила".

Несмотря на то, что вместе Екатерина и Александр уже 10 лет, поженились они только год назад. В интервью телеканалу "Украина" супруги рассказали, почему так долго не решались на свадьбу.

"Десять лет мы шутили, что не расписываемся из-за печати в паспорте. Вот ее отменили – и мы расписались", – говорит Стоянов.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Впрочем, для пары принципиально только одно – быть счастливыми.

"Просто у нас такое понимание и ощущение, что если суждено быть вместе, то неважно – дети свои, чужие – пара будет вместе. Если нет, то даже свой ребенок никогда не удержит мужчину рядом с женщиной, которую он перестал любить. Мы обвенчались, когда я была в положении", – рассказала Екатерина Кухар.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также показали один день из жизни Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

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