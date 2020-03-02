Екатерина Кухар встретила весну без макияжа: фото

Прима-балерина опубликовала снимки из Франции

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая не так давно впервые показала лицо дочери, в этом году встретила весну во Франции, в провансальском городке Санари-Сюр-Мер.

На своей странице в Instagram Екатерина Кухар опубликовала романтичные кадры, на которых запечатлена у причала. Примечательно, что прима-балерина решила абсолютно расслабиться и позировала без макияжа.

Екатерина Кухар без макияжа Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар встретила весну во Франции Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Весна в воздухе... Санари Сюр Мер — это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями [...] A нам выпало любоваться городом в предзакатный час и насладиться его камерной тишиной межсезонья", – подписала кадры прима-балерина.

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Ранее мы писали, что на церемонии награждения премии программы "Зірковий шлях" Екатерина Кухар поразила роскошной фигурой в прозрачном наряде.

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