Екатерина Кухар вышла замуж за Александра Стоянова в смелом платье: фото

Прима-балерина поделилась кадрами с росписи в ЗАГСе

Александр Стоянов и Екатерина Кухар Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые долго переносили свадьбу, официально расписались в воскресенье, 15 сентября, в Киеве. После более 10 лет гражданского брака судья шоу "Танці з зірками 2019" и артист балета наконец узаконили свои отношения.

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Первыми кадрами с церемонии росписи молодожены Кухар и Стоянов поделились в Instagram. Для важного события прима-балерина выбрала смелое платье в нюдовых тонах с корсетом и шлейфом. Александр надел костюм с бабочкой в тон к наряду невесты.

Кухар и Стоянов официально расписались Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official Кухар и Стоянов официально расписались Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official Кухар и Стоянов официально расписались Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official Кухар и Стоянов официально расписались Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official Кухар и Стоянов официально расписались Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official 1/5

В минувшем году Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились в США. Но в Украине регистрация их брака оказалась недействительной. Кроме того, звездная пара обвенчалась в церкви ровно пять лет назад.

Сегодня вечером в прямом эфире шоу "Танці з зірками 2019" состоится праздничная церемония бракосочетания Екатерины Кухар и Александра Стоянова. "Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально жениться и отпраздновать это событие всей Украиной", – признается балерина.

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