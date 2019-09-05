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Екатерина Репяхова эмоционально обратилась к бывшей жене Виктора Павлика

Возлюбленная Виктора Павлика отреагировала на обвинения его экс-супруги Ларисы Созаевой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
Екатерина Репяхова и Лариса Созаева
Екатерина Репяхова и Лариса Созаева
Фото: Instagram.com, facebook.com

4 сентября экс-жена Виктора Павлика, Лариса Созаева, обнародовала обнаженные фото бывшего супруга на своей Facebook-странице, а также заявила, что его нынешняя девушка Екатерина Репяхова преследует корыстные цели в отношениях с Виктором Павликом. По словам Созаевой, артист тратит на возлюбленную колоссальные суммы, в то время как для нее и их сына денег никогда не было.

Чего Виктор Павлик и Екатерина Репяхова боятся в новых отношениях – узнайте в видео:

В свою очередь, Екатерина Репяхова ответила на обвинения. Сначала она оставила комментарий под публикацией Созаевой в Facebook. Во-первых девушка заявила, что вся история, изложенная Ларисой Созаевой, основана лишь на словах бывшего водителя Виктора Павлика и не соответствует действительности.

"Я начну с того, что все, что здесь есть сплошная ложь. Вся информация, которая изложена здесь, предоставлена бывшем водителем Виктора, который так же обижен на судьбу, по очевидным причинам. Потому что он бывший!!!".

Репяхова отметила, что, будучи в браке с Виктором, Лариса отдыхала два раза в год, а после того, как он переехал к новой возлюбленной, Созаева продолжала просить Павлика покупать ей вещи. Кроме того, со слов Репяховой, музыкант регулярно перечисляет им деньги на продукты.

Виктор Павлик с Екатериной Репяховой
Виктор Павлик с Екатериной Репяховой
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Вы, Лариса отдыхали летом заграницей, зимой на лыжах. Вы, Лариса при мне просили своего бывшего мужа купить то часы, то куртку ( и это нормально). Вы, Лариса просили мужа купить новый айфон, на тот момент, когда он уже ушёл из дому. Я свидетель того, как Виктор регулярно высылает деньги на продукты. Тысячами. И так было все 4 года. Неужели нельзя найти деньги и на Макдональдс? Мне кажется, вам пора перестать перекладывать ответственность за собственную жизнь на кого-то другого", – пишет Екатерина.

Девушка также сообщила, что никакого долга в 30 тысяч у нее не было. Более того, посещать дорогие салоны красоты и путешествовать она себе позволяла еще до отношений с Павликом.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Я все детство путешествовала с мамой. Благодаря моей сестре( не вашему бывшему мужу) я имею привычку обслуживаться в качественных салонах и в принципе ухаживать за собой (мне для этого мужчина не нужен).
А вы знаете, что у мамы Виктора стоит новый телевизор с моей инициативы? Она сама отказалась от нового телефона, попросив телевизор. Вы знаете в каких количествах Виктор помогает своим детям и внукам? А я знаю!".

Чтобы подтвердить свои слова, Репяхова поделилась в Instagram своими постами, которые публиковала еще до романа с Виктором Павликом. На них она позирует в салоне красоты, ресторане, а также в аэропорту.

instagram.com/stories/repyahovakate

"Я готова сражаться за свою честь!", – заключила Репяхова.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова заявила: "Я не верю, что от хороших жен уходят"

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