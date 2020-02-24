Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Невеста Виктора Павлика высказалась в Instagram

Молодая невеста Виктора Павлика, которая недавно заявила, что после смерти певца выйдет замуж еще раз, опубликовала провокационный пост в сети. Екатерина Репяхова обвинила журналистов и обнажилась перед камерой.

Невеста Виктора Павлика – Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

На странице 25-летней Екатерины Репяховой в Instagram появилась публикация, в которой девушка очень резко высказывается о том, что о ней пишут в СМИ. Она утверждает, что журналисты неверно цитируют ее слова.

"Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа. И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет с ВП и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю", – написала невеста Виктора Павлика.

На фотографии Катя запечатлена обнаженной в душе, стоя спиной к камере.

Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Фолловеры Репяховой сделали комплименты ее фигуре и пожелали терпения, любви и счастья в браке с артистом. "Отлично сказано Кать!", "Фигура просто огонь", "Шикарна фігура. Кохання вам вічного і взаємного", – пишут комментаторы.

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А недавно стало известно, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не пригласили на свадьбу младшего сына музыканта.

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