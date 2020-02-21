Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Екатерина Репяхова заявила, что после смерти Виктора Павлика выйдет замуж еще раз

Екатерина Репяхова поговорила о предстоящей свадьбе с Виктором Павликом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21

Свадьба 54-летнего Виктора Павлика и его молодой возлюбленной, Екатерины Репяховой, которая показала фото в свадебном платье, состоится 10 июня 2020 года. Ранее избранница артиста говорила, что они пока не планируют свадьбу, несмотря на то, что обручились два года назад. Судя по всему, пара передумала.

А недавно эксклюзивно для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" Екатерина Репяхова рассказала подробности предстоящей свадьбы и даже показала макияж и прическу, которые она планирует делать в самый важный день своей жизни. Пока будущей жене Виктора Павлика накладывали тон и красили ресницы, она дала откровенное интервью и рассказала шокирующие подробности не только предстоящей свадьбы, но и их отношений с Павликом.

Виктор Павлик с невестой Екатериной Репяховой
Виктор Павлик с невестой Екатериной Репяховой
Фото: instagram.com/repyahovakate

В частности, выяснилось, что Катя Репяхова уже задумывается о жизни после смерти любимого, ведь 28-летняя разница в возрасте не даст паре прожить вместе всю жизнь. Так, в 50 лет девушка планирует выйти замуж во второй раз.

"Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть", – говорит Екатерина.

Почему поначалу Екатерина Репяхова не верила в отношения с Виктором Павликом, а также об интимной жизни пары – совсем скоро станет известно в интервью "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей Слава Каминская показала фото в свадебном платье Известная телеведущая вспомнила, как ее муж потерял паспорт в день свадьбы
Виктор Павлик свадьбы звезд Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Українська красуня, яка готова підкорювати вершини суддівства
Українська красуня, яка готова підкорювати вершини суддівства
Огурцы, квашенные по-деревенски, пошаговый рецепт с фото
Огурцы, квашенные по-деревенски, пошаговый рецепт с фото