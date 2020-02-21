Екатерина Репяхова заявила, что после смерти Виктора Павлика выйдет замуж еще раз

Екатерина Репяхова поговорила о предстоящей свадьбе с Виктором Павликом

Свадьба 54-летнего Виктора Павлика и его молодой возлюбленной, Екатерины Репяховой, которая показала фото в свадебном платье, состоится 10 июня 2020 года. Ранее избранница артиста говорила, что они пока не планируют свадьбу, несмотря на то, что обручились два года назад. Судя по всему, пара передумала.

А недавно эксклюзивно для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" Екатерина Репяхова рассказала подробности предстоящей свадьбы и даже показала макияж и прическу, которые она планирует делать в самый важный день своей жизни. Пока будущей жене Виктора Павлика накладывали тон и красили ресницы, она дала откровенное интервью и рассказала шокирующие подробности не только предстоящей свадьбы, но и их отношений с Павликом.

Виктор Павлик с невестой Екатериной Репяховой Фото: instagram.com/repyahovakate

В частности, выяснилось, что Катя Репяхова уже задумывается о жизни после смерти любимого, ведь 28-летняя разница в возрасте не даст паре прожить вместе всю жизнь. Так, в 50 лет девушка планирует выйти замуж во второй раз.

"Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть", – говорит Екатерина.

Почему поначалу Екатерина Репяхова не верила в отношения с Виктором Павликом, а также об интимной жизни пары – совсем скоро станет известно в интервью "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика.

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