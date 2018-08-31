Екатерина Варнава призналась, что сделала много пластических операций
Ведущая стала гостьей шоу Анастасии Ивлеевой
Известная ведущая и актриса Екатерина Варнава прокомментировала свою внешность и пластические операции. Она стала гостьей развлекательного YouTube-проекта ведущей Анастасии Ивлеевой.
Ивлеева первая затронула эту тему и поинтересовалась у Екатерины, как часто ей задают вопросы об изменениях во внешности.
"Часто мне задают вопрос о том, какое количество пластических операций я сделала. Их было много, потому что зарабатывать я стала достаточно рано, а пластические операции стоят денег", – объяснила Варнава.
Отметим, что Екатерина Варнава ранее была участницей команд КВН "Сборная малых народов" и "Свои секреты", позже одной из участниц юмористического шоу Comedy Womn, также ведущей нескольких шоу и программ, включая шоу "Кто сверху?" с 2014 по 2017 года.
Напомним, Ани Лорак нарвалась на очередную критику в сети. Певицу обвинили в чрезмерном количестве пластических операций. Мы также писали о самых популярных пластических операциях в Украине.