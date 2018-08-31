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Екатерина Варнава призналась, что сделала много пластических операций

Ведущая стала гостьей шоу Анастасии Ивлеевой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

Известная ведущая и актриса Екатерина Варнава прокомментировала свою внешность и пластические операции. Она стала гостьей развлекательного YouTube-проекта ведущей Анастасии Ивлеевой.

Ивлеева первая затронула эту тему и поинтересовалась у Екатерины, как часто ей задают вопросы об изменениях во внешности.

"Часто мне задают вопрос о том, какое количество пластических операций я сделала. Их было много, потому что зарабатывать я стала достаточно рано, а пластические операции стоят денег", – объяснила Варнава.

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Екатерина Варнава до операций
Фото: скриншот

Отметим, что Екатерина Варнава ранее была участницей команд КВН "Сборная малых народов" и "Свои секреты", позже одной из участниц юмористического шоу Comedy Womn, также ведущей нескольких шоу и программ, включая шоу "Кто сверху?" с 2014 по 2017 года.

Напомним, Ани Лорак нарвалась на очередную критику в сети. Певицу обвинили в чрезмерном количестве пластических операций. Мы также писали о самых популярных пластических операциях в Украине.

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ведущая пластические операции Екатерина Варнава
Источник: "Сегодня"
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