Екатерину Варнаву исключили из "черного списка" СБУ: официальный документ

Звезда Comedy Woman сможет посещать Украину

Российская ведущая Екатерина Варнава в марте прошлого года была внесена в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. Сама же артистка не раз утверждала, что очень любит Украину и хотела бы, чтобы запрет на въезд ей отменили. Она искренне не понимала, почему СБУ приняло такое решение.

Российская артистка Екатерина Варнава Фото: instagram.com/kativarnava

По словам Екатерины, один из украинских телеканалов пытался через суд отменить запрет, но в этому уже не было смысла, ведь Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 18 марта 2020 года приняло решение исключить Екатерину Варнаву из "черного списка". Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства.

mincult.kmu.gov.ua/control

Российская артистка пока еще не прокомментировала такое решение министерства. Но в недавнем интервью с Ксенией Собчак Варнава призналась – она очень любит Украину и расстроена тем, что не может посещать нашу страну.

Смотрите видео о том, как Екатерина Варнава из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу:

Напомним, впервые СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину еще в 2017 году. Тогда телеведущая попала в "черный список" за песни в Крыму и концерт в Киеве.

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