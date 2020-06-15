Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Екатерину Варнаву исключили из "черного списка" СБУ: официальный документ

Сегодня, 15:03

Звезда Comedy Woman сможет посещать Украину

Российская ведущая Екатерина Варнава в марте прошлого года была внесена в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. Сама же артистка не раз утверждала, что очень любит Украину и хотела бы, чтобы запрет на въезд ей отменили. Она искренне не понимала, почему СБУ приняло такое решение.

Российская артистка Екатерина Варнава
Российская артистка Екатерина Варнава
Фото: instagram.com/kativarnava

По словам Екатерины, один из украинских телеканалов пытался через суд отменить запрет, но в этому уже не было смысла, ведь Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 18 марта 2020 года приняло решение исключить Екатерину Варнаву из "черного списка". Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства.

mincult.kmu.gov.ua/control

Российская артистка пока еще не прокомментировала такое решение министерства. Но в недавнем интервью с Ксенией Собчак Варнава призналась – она очень любит Украину и расстроена тем, что не может посещать нашу страну.

Смотрите видео о том, как Екатерина Варнава из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу:

Напомним, впервые СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину еще в 2017 году. Тогда телеведущая попала в "черный список" за песни в Крыму и концерт в Киеве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Реакция на запрет въезда в Украину: известный российский продюсер пригрозил судом СБУ резко ответила на заявление российского рэпера о предстоящих турах в Украине Российскому певцу запретили въезд в Украину
шоу-бизнес актриса Comedy Woman запрет на въезд Екатерина Варнава
Реклама

Новости партнеров

Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Сегодня, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Сегодня, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

Вчера, 15:27Fun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:14Шоу-бизнес

Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного

Вчера, 10:15Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Вчера, 09:49Wellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

Вчера, 09:11Wellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

13 июняTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

13 июняFood

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

13 июняFood

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

13 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцы смогут улучшить финансовое положение, а Близнецов ждет роман

12 июняШоу-бизнес

Долго не скучал: экс-супруг Ани Лорак отметил день рождения с новой девушкой

12 июняFun

12 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" честно ответила на вопрос, есть ли на шоу сценарий

Новости партнеров

Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам
Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"
Єфремов намагався накласти на себе руки - ЗМІ
Єфремов намагався накласти на себе руки - ЗМІ
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе
«Я его вылечу, у меня денег полно»: слова Ефремова сразу после ДТ
«Я его вылечу, у меня денег полно»: слова Ефремова сразу после ДТ
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять