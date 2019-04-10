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Экранная сестра Софи Тернер станет подружкой невесты на ее свадьбе

Актрисы после съемок в сериале стали настоящими подругами и в реальной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Софи Тернер и Мэйси Уильямс
Софи Тернер и Мэйси Уильямс
Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая недавно призналась, как познакомилась со своим женихом Джо Джонасом, снова заговорила о своей грядущей свадьбе. Если ранее актриса отмечала, что на торжестве близкая подруга и коллега по сериалу Мэйси Уильямс обязательно станет почетной гостьей, то теперь на ее экранную сестру ляжет куда большая ответственность. Мэйси будет подружкой невесты. Об этом Тернер рассказала в интервью изданию Entertainment Tonight.

Софи Тернер И Мэйси Уильямс
Софи Тернер И Мэйси Уильямс
Фото: AFP

Софи отметила, что Мэйси до сих пор раздумывает, что надеть на свадебную церемонию подруги. "Не знаю, почему она забивает этим голову. Она наденет платье подружки невесты! Она будет одной из двух подружек", - заявила актриса.

В прошлом году Мэйси Уильямс сообщила, что Софи и Джо ждут окончания "Игры престолов", чтобы спокойно и обстоятельно подготовиться к свадьбе и отметить это событие. Премьера заключительного сезона состоится уже в это воскресенье, 14 апреля.

Напомним, ранее актрисы, сыгравшие сестер Сансу и Арью Старк в культовом сериале "Игра престолов", Софи Тернер и Мэйси Уильямс, дали откровенное интервью изданию Rolling Stones. В ходе разговора 23-летняя Софи Тернер неожиданно заявила, что состояла в отношениях как с мужчинами, так и с женщинами.

Также Софи Тернер дала откровенное интервью для британского Harper's Bazaar. Актриса рассказала о том, как борется с комплексами, а также сделала небольшие признания о свадьбе с Джо Джонасом.

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Источник: Сегодня
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