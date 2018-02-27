Экранный возлюбленный Ким Кэтролл высказался о ее конфликте с Сарой Джессикой Паркер

Сегодня, 17:00

Джейсон Льюис встал на сторону Сары Джессики Паркер

Кадр из сериала &quot;Секс в большом городе&quot;
Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Конфликт Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл набирает обороты. Теперь свой взгляд на эту ситуацию решил высказать и Джейсон Льюис, сыгравший в сериале "Секс в большом городе" возлюбленного героини Ким Саманты Джонс.

Джейсон встал на сторону Сары Джессики Паркер. В недавнем интервью он заявил, что когда нельзя сказать о человеке что-то хорошее, то лучше промолчать, а кроме этого намекнул, что "некоторым людям следует помнить о профессионализме Сары Джессики Паркер".

Недавно Ким публично оскорбила коллегу по сериалу, призвав ее перестать прикидываться "хорошей девочкой". В этом году стартуют съемки третьей части фильма "Секс в большом городе", но Кэтролл отказалась от съемок: по слухам, продюсерам не удалось договориться с ней о гонораре.

Напомним, Майкл Патрик Кинг, сценарист оригинального сериала, выходившего в эфир на HBO, и последовавших за ним фильмом, уже якобы смирился с тем, что Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер не помирятся – и намерен "спасать" франшизу альтернативными методами.

Недавно Ким Кэтролл объяснила, почему она больше не хочет сниматься в продолжении знаменитого телешоу
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