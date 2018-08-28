Экс-агент ЦРУ рассказал, как убил Боба Марли – СМИ

Мужчина подарил Бобу Марли кеды Converse, внутрь которых была встроена игла с препаратом, вызывающим рак

Боб Марли. Фото: Getty

Смерть музыканта Боба Марли потрясла мир. И только много лет спустя бывший агент ЦРУ Билл Оксли, находясь уже на смертном одре, рассказал, что причастен к убийству легендарного музыканта. Об этом пишет The Daily Star.

По словам Оксли, он в свое время представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, желающим взять у него интервью. После этого он вручил музыканту подарок. Он заявил, что подарок представлял собой пару знаменитых кед Converse, внутрь которых была встроена игла с препаратом, вызывающим рак.

"Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: „Оууучч!". Это был укол… В тот момент я понял, что он не жилец", – отметил экс-агент.

Отмечается, что по неподтвержденной информации, с 1974 по 1985 годы американское правительство организовало серию убийств, жертвами которых стали около 17 человек. Оксли также добавил, что и после инцидента продолжал поддерживать связь с Марли. Он также давал ему советы по лечению рака.

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Напомним, Боб Марли умер в мае 1981 года от рака. Сын музыканта Зигги снимет документальный фильм об отце совместно с Paramount Pictures. Кинолента расскажет про жизнь и карьеру Боба Марли, о том, как он познакомил мир с регги.