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Экс-бойфренд Рианны намерен удалить из сети все совместные фото с певицей

Хассан Джамиль переживает из-за разрыва со звездой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Рианна
Рианна
Фото: Getty Images

Недавно стало известно о том, что Рианна рассталась со своим возлюбленным после трех лет отношений. Сейчас экс-бойфренд певицы, саудовский бизнесмен Хассан Джамиль, намерен удалить все совместные фото с Ри, которые папарацци сделали с 2017 года.

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Судя по всему, Хассан тяжело переживает разрыв с Рианной. Иначе зачем бы миллиардеру вздумалось удалить из сети все фотографии, на которых он запечатлен вместе с барбадосской знаменитостью.

Так, Хассан Джамиль настойчиво просил некоторых представителей медиа удалить их совместные с Рианной фото. Об этом в Twitter рассказал основатель портала BlackSportsOnline и соучредитель известного издания TMZ Роберт Литтал.

twitter.com/BSO/

"Экс-бойфренд Рианны только что попросил меня удалить его фотографии с РиРи, сделанные в 2017 году. Целых три года. Не думаю, что он хорошо переносит расставание", – признался Литтал.

Хассан Джамиль
Хассан Джамиль
Фото: Getty Images

Он отметил, что просьба бизнесмена была больше похожа даже на угрозу. "Вообще-то это была скорее угроза, чем просьба. Это было странно. Предполагаю, что была целая волна запросов с его стороны, но все же я чувствую себя польщенным",- добавил журналист.

О романе Рианны и Джамиля заговорили в 2017 году. Однако, пара долго не подтверждала свои отношения. Тем не менее СМИ неоднократно писали о том, что Рианна и Джамиль расставались и снова мирились. Певицу часто замечали на мероприятиях вместе с Хассаном.

Ранее Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении.

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