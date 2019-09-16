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Экс-бойфренда Шарлиз Терон арестовали за домашнее насилие – СМИ

Бывший возлюбленный актрисы избил жену

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Шарлиз Терон и Стюарт Таунсенд
Шарлиз Терон и Стюарт Таунсенд
Фото: Getty Images

46-летнего экс-возлюбленного актрисы Шарлиз Терон Стюарта Таунсенда арестовали за домашнее насилие во время ссоры со своей супругой Агатой Арайей. Ирландский актер не смог справиться с эмоциями и ссора переросла в драку.

Смотрите видео о новом романе Шарлиз Терон:

Как сообщает издание TMZ, драка настолько набрала оборотов, что пришлось вмешаться местной полиции. Также источник издания рассказал, что именно соседи на почве громких криков, которые были слышны из дома голливудской звезды, вызвали полицию Санта-Моники. Местные.

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Правоохранители прибыли на место происшествия как раз, когда семейная ссора была на пике, разгоряченных супругов пришлось едва разнимать. После допроса стражам порядка удалось выяснить, что причиной драки стала словесная перепалка. По словам потерпевшей, Стюарт держал ее за руки, несмотря на ее просьбы отпустить.

Теперь актер арестован и вскоре предстанет перед судом за содеянное. Отметим, что ранее он уже был уличен в домашнем насилии. Отметим, что Шарлиз Терон и Стюарт Таунсенд прожили вместе почти 10 лет и до сих пор состоят в дружеских отношениях.

Они прожили вместе почти 10 лет и до сих пор считаются "парой" – парой лучших друзей...

Ранее мы также рассказали о ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия. Среди них – Анджелина Джоли, Риз Уизерспун и другие знаменитости.

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Источник: TMZ
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