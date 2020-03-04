Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-бойфреннда Анджелины Джоли обвинили в педофилии: реакция актера

Тимоти Хаттон подал судебный иск на журналистов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:03

На днях в мировой прессе появилась скандальная новость – актер Тимоти Хаттон изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в 1983 году. Инцидент произошел в канадском Ванкувере, где проходили съемки фильма "Ледяной человек". Спустя сутки после резонансного обвинения бывший возлюбленный Анджелины Джоли прокомментировал скандал.

Читайте также:
Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании: что грозит экс-продюсеру

Как сообщает BuzzFeed, Тимоти Хаттон обратился к своим адвокатам и с юристами составил судебный иск против журналистов за клевету. Актер утверждает, что он никогда не встречался с Сэрой Джонстон, а все ее обвинения – ложные. Но имя женщины ему знакомо, ведь на протяжении 20 лет она требовала от него миллионы долларов.

Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Фото: Getty Images

"Сегодня BuzzFeed опубликовал ложную историю госпожи Джонстон. Журналисты знали правду, поскольку им было предоставлено документальное подтверждение. Здесь на самом деле происходит обычное вымогательство денег, которое обернется для госпожи Джонстон фиаско. Она продолжила угрожать мне, обратившись в прессу. Узнав об этом, я обратился в ФБР, написал заявление и подал жалобу за вымогательство. Я не перестану доказывать, что эта история – неудачная попытка вымогательства, основанная на вымышленных фактах", – заявил Тимоти Хаттон.

Брэд Питт и Анджелина Джоли снова выпускают новое шампанское, смотрите подробности:

Отметим, что спустя 30 лет жертва предполагаемого изнасилования рассказала о случившемся. Модель Сэра Джонстон заявила, что в возрасте 14 лет она случайно получила приглашение от Тимоти Хаттона на закрытую вечеринку, после которой они уединились в номере актера. Сэра тогда хотела уйти, однако не успела: актер начал целовать ее и изнасиловал вместе со своим другом. Но доказательств у женщины нет.

Напомним, ранее в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Звездные пары, которые завели роман на съемках, и это не только Джоли и Питт Голливуд будет снимать постельные сцены в кино по новым правилам: в чем суть Анджелина Джоли будет учить детей различать фейки и реальные новости
шоу-бизнес изнасилование Анджелина Джоли Тимоти Хаттон
Реклама

Новости партнеров

"Любовница" Меладзе сделала заявление
Настя Каменских выставила напоказ слишком смелые фото
Настя Каменских выставила напоказ слишком смелые фото
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть "пластиковым" лицом
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы

Популярные статьи

Вчера, 18:52Стиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Вчера, 16:36Events

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Вчера, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 10:10Food

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Вчера, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

2 мартаEvents

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

2 мартаWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

2 мартаFun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

1 мартаПсихология

Прощеное воскресенье 2020: как попросить прощения

1 мартаFun

Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

1 мартаEvents

Прощеное воскресенье 2020: традиции дня

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?