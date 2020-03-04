Экс-бойфреннда Анджелины Джоли обвинили в педофилии: реакция актера

Тимоти Хаттон подал судебный иск на журналистов

На днях в мировой прессе появилась скандальная новость – актер Тимоти Хаттон изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в 1983 году. Инцидент произошел в канадском Ванкувере, где проходили съемки фильма "Ледяной человек". Спустя сутки после резонансного обвинения бывший возлюбленный Анджелины Джоли прокомментировал скандал.

Как сообщает BuzzFeed, Тимоти Хаттон обратился к своим адвокатам и с юристами составил судебный иск против журналистов за клевету. Актер утверждает, что он никогда не встречался с Сэрой Джонстон, а все ее обвинения – ложные. Но имя женщины ему знакомо, ведь на протяжении 20 лет она требовала от него миллионы долларов.

Тимоти Хаттон Фото: Getty Images

"Сегодня BuzzFeed опубликовал ложную историю госпожи Джонстон. Журналисты знали правду, поскольку им было предоставлено документальное подтверждение. Здесь на самом деле происходит обычное вымогательство денег, которое обернется для госпожи Джонстон фиаско. Она продолжила угрожать мне, обратившись в прессу. Узнав об этом, я обратился в ФБР, написал заявление и подал жалобу за вымогательство. Я не перестану доказывать, что эта история – неудачная попытка вымогательства, основанная на вымышленных фактах", – заявил Тимоти Хаттон.

Брэд Питт и Анджелина Джоли снова выпускают новое шампанское, смотрите подробности:

Отметим, что спустя 30 лет жертва предполагаемого изнасилования рассказала о случившемся. Модель Сэра Джонстон заявила, что в возрасте 14 лет она случайно получила приглашение от Тимоти Хаттона на закрытую вечеринку, после которой они уединились в номере актера. Сэра тогда хотела уйти, однако не успела: актер начал целовать ее и изнасиловал вместе со своим другом. Но доказательств у женщины нет.

Напомним, ранее в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться