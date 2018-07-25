Экс-модель Victoria`s Secret выходит замуж за родственника Трампа

Радостной новостью Карли Клосс поделилась в Instagram

Карли Клосс. Фото: instagram.com/karliekloss

25-летняя супермодель Карли Клосс сказала "да" своему возлюбленному Джошуа Кушнеру. До помолвки пара встречалась шесть лет. Отметим, что Джошуа – родственник Дональда Трампа. Он – родной брат зятя президента США Джареда Кушнера, а Джаред в свою очередь – не только супруг дочери Трампа – Иванки, но и первый советник президента.

Радостной новостью о своей помолвке модель поделилась с подписчиками в Instagram. Клосс разместила романтичное фото с Джошуа на закате солнца.

"Не хватает слов выразить мою любовь к тебе. Джош, ты мой лучший друг и моя родственная душа. Я не могу дождаться нашей вечности вместе. "Да" еще миллион раз", – подписала снимок модель.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс Фото: instagram.com/karliekloss

Карли Клосс известна, в первую очередь, как "ангел" Victoria's Secret, но в 2015 году она отказалась сотрудничать с брендом. Модель участвовала в показах мировых модных брендов – Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, Zac Posen, Givenchy, Valentino, Versace, а также снималась для модных журналов, включая Vogue.

Карли поспешили поздравить многие знаменитости, среди которых: супермодель Синди Кроуфор, также бывшая "ангел" Victoria`s Secret Миранда Керр, актриса Риз Уизерспун, модель Сара Сампайо, актриса Джессика Альба и будущая родственница – Иванка Трамп.

Иванка написала: "Так рада за вас с Джошем! Я счастлива, что ты скоро станешь моей сестрой, Карли! Впереди – тысячи счастливых моментов, которые мы будем вспоминать уже как одна семья!"

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