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Экс-муж Энистон Джастин Теру закрутил роман с 55-летней Элизабет Херли – СМИ

Актеров заметили вместе на гонках Формула-Е в Марокко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Элизабет Херли и Джастин Теру Фото: Gety
Элизабет Херли и Джастин Теру
Фото: Gety

После расставания со знаменитой голливудской актрисой Дженнифер Энистон 47-летний Джастина Теру подозревали в романтических связях со многими красотками, включая 30-летнюю актрису Эмму Стоун и 26-летнюю американскую певицу Селену Гомес.

Теперь же, появились слухи, что новым увлечением Джастина стала 53-летняя модель и актриса Элизабет Херли, передает RadarOnline. Недавно Теру и Херли были замечены на автогонке Формула-Е в Марокко. Как сообщили инсайдеры издания, звезды весь день провели рядом, а после отправились на ужин после гонки. Кроме этого, совместное фото Херли и Теру появилось на странице актрисы в Instagram. Знаменитости пока никак не комментируют догадки об их возможном романе.

Элизабет Херли и Джастин Теру Фото: instagram.com/fiaformulae

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру расстались в феврале прошлого года. Оказалось, что Дженнифер и Джастин не живут вместе с августа 2017 года – хотя в официальном заявлении пары сказано, что решение расстаться они приняли только в конце года.

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Энистон появилась на вечеринке друзей после того, как ее покинул Джастин Теру.

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Источник: Сегодня
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