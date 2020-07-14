Экс-муж Славы Каминской трогательно поздравил новую девушку с днем рождения

Эдгар Каминский также опубликовал новые фото с возлюбленной

Бывший муж солистки НЕАНГЕЛЫ Славы Каминской Эдгар Каминский опубликовал в своем Instagram-профиле новые фото со своей возлюбленной Ольгой Богатой, и трогательно поздравил ее с днем рождения.

К фото Эдгар добавил стих авторства киевского поэта Ивана Якимова, в котором автор предлагает, предположительно, своей возлюбленной, уехать с ним в путешествие после окончания карантина.

"Улыбашка, с днем рождения. Погнали со мной?", – добавил подпись Каминский.

Эдгар Каминский с Ольгой Богатой Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Счастье любит тишину, пусть все ваши мысли скорее материализуются", "Намного приятнее девушка", "С именинницей вас", "Красивая пара! С днем рождения вашу милую, обаятельную и красивую пассию", "Как трогательно", "Вот же милахи", "Прекрасные, так приятно смотреть на вас", – написали под фото подписчики Эдгара.

Эдгар Каминский с Ольгой Богатой Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

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Напомним, что вскоре после того, как Слава и Эдгар развелись, хирург завел новые отношения с арт-директором украинского бренда одежды Ольгой Богатой. Сама же участница "НеАнгелов" призналась, что тяжело перенесла развод. Тем не менее, недавно стало известно о новом мужчине Славы. Как оказалось, Каминская состоит в отношениях с экс-членом правления НАК "Нафтогаз", народным депутатом Украины 7-го созыва Сергеем Кацубой.

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