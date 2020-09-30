Экс-муж утонувшей в озере Наи Риверы прокомментировал возможный роман с сестрой актрисы

Мужчина записал видеообращение в соцсети

Семья трагически погибшей актрисы Наи Риверы на днях оказалась в центре внимания прессы – общественность набросилась на младшую сестру Наи Никайлу, которая якобы завела роман с бывшим мужем актрисы, также актером, Райаном Дорси, и даже переехала к нему жить.

Девушка объяснила, что их с Райаном не связывают романтические отношения, а переехала она только из-за своего племянника – Джози, пятилетнего сына Наи и Райана, чтобы поддержать его в тяжелое время.

Райан Дорси, Ная Ривера, Никайла Ривера Фото: Getty Images, instagram.com/nickaylarivera

Как сообщает Daily Mail, Никайлу и Райана заметили держащимися за руки в одном из торговых центров. После этого Дорси публично решил прокомментировать эту ситуацию.

Он опубликовал эмоциональное видео в Instagram, в котором рассказал, какие на самом деле отношения связывают его с родной сестрой покойной экс-супруги.

INSTAGRAM

37-летний актер подтвердил слова Никайлы и заявил, что она переехала к нему по просьбе его 5-летнего сына Джози, "потому что теперь она – самый близкий к маме человек".

Райан сказал, что обычно не читает комментарии в Сети, но сейчас ему пришлось прочесть несколько, от которых актер пришел в ужас.

"Поистине печально, что в мире, в котором мы живем, людей воспитали так, будто они думают, что извергать ненависть в целом – это нормально, особенно делать заявления о семье, которую не знают. И которая переживает такую трагедию, какую, я надеюсь, ни одному из вас не придется испытать", – сказал Дорси.

Райан отрицает романтические отношения с Никайлой, назвав все догадки абсурдом. Дорси сообщил, что девушка переехала к нему лишь временно, чтобы быть поближе к Джози. Он также добавил, что смущен тем, что пишут о нем и Никайле в Сети, подчеркнув, что "ему сейчас совсем не до отношений".

Ная Ривера с сыном Фото: instagram.com/nayarivera

Напомним, 8 июля этого года Ная Ривера пропала без вести во время прогулки со своим маленьким сыном на лодке на озере Пиру в Национальном парке Лос-Падрес. В первое время Ривера считалась пропавшей без вести, спасательные операции по ее поиску продолжались сутками. Позже Наю признали погибшей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться