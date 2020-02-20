Экс-невеста Владимира Кличко в опасности: Хейден Панеттьер снова доверилась парню, который ее избивал

Друзья и близкие обеспокоены жизнью Хейден Панеттьер

Экс-невеста и мать ребенка украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьер уже продолжительное время является жертвой домашнего насилия. Бойфренд актрисы Брайан Хикерсон регулярно ее избивает. В последний раз это произошло в День святого Валентина. Молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения ударил возлюбленную по лицу, в результате чего был арестован.

Отметим, до этого Брайана Хикерсона судили за нападения на Хейден Панеттьер, однако после нескольких слушаний суд снял все обвинения якобы из-за отсутствия свидетелей. Несмотря на жестокое обращение, Хейден продолжила отношения с Брайаном. По информации Us Weekly, звезда верила, что возлюбленный больше никогда не поднимет на нее руку.

Близкие друзья обеспокоены жизнью Хейден Панеттьер, так как от ее спутника можно ожидать чего угодно. К тому же в отношениях с Хикерсоном у актрисы начались проблемы с алкоголем.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном Фото: Getty Images

"Хейден в опасности с Брайаном. Добавьте ухудшение ее состояния из-за чрезмерного употребления алкоголя. Если она продолжит отношения с ним, это приведет к трагическому финалу", – говорит источник.

Так или иначе, сейчас Хикерсон пребывает под стражей, так что не опасен для Панеттьер. Однако с молодого человека снова могут снять обвинения, и после его освобождения Хейден вряд ли решит от него уйти, так как безгранично влюблена.

До этого Хейден Панеттьер запечатлели папарацци на прогулке с братом бойфренда:

Ранее мы также писали, что Хейден Панеттьер не видится с маленькой дочерью от Владимира Кличко.

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