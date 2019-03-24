Экс-президент США поздравил Джей Ло и Родригеса с помолвкой

Бывший президент США дал будущим супругам ценный семейный совет

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

Совсем недавно 49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес обрадовали поклонников новостью о помолвке. Возлюбленный Джей Ло сделал ей предложение во время совместного отдыха на Багамах. В СМИ сразу появилась информация, что стоимость кольца, подаренного Алексом Дженнифер – не менее миллиона долларов. Однако реальность оказалась намного круче: ювелир Эйджей Энанд оценивает подарок в сумму около 4,5 миллиона долларов.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание Фото: AFP

Кто только не поздравил влюбленную парочку с помолвкой, однако поздравление от экс-президента США Барака Обамы стало самым неожиданным для будущих супругов. Американский бейсболист похвастался в соцсети письмом от Обамы, в котором тот дал будущим супругам ценный семейный совет. Письмо-поздравление Родригес опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дженнифер и Алекс, мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. Прожив 26 лет вместе, можем сказать следующее – каковы бы ни были испытания в жизни, лучше разделять их с теми, кого любишь. Всего вам наилучшего", –написал Барак Обама в письме.

Напомним, бывший спортсмен сделал предложение голливудской красотке во время совместного отдыха на Багамах после двух лет отношений. Отметим, для 49-летней Дженнифер Лопес будущий брак станет четвертым, а для 43-летнего Алекса Родригеса – вторым.

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