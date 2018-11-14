Экс-режиссер "Холостяка" Бугримова едва не сгорела во время пожара в многоэтажке Киева

Знаменитость поделилась подробностями инцидента

Ксения Бугримова. Фото: instagram.com/xenia_bugrimova

Экс-режиссер "Холостяка" Ксения Бугримова оказалась в эпицентре событий во время пожара в многоэтажке в Киеве. В этом доме находится квартира Ксении. Знаменитость рассказала, как "оказалась в каменной ловушке".

"В 15:33 был обесточен дом. Я открыла дверь на лестничную клетку, чтобы проверить пробки, там уже была темень и много дыма. И видно, что горит лифт и щиток, он находится как раз возле выхода к лестницам. Понять, открыта ли дверь выхода – невозможно. Перспектива задохнуться, метающийся по лестничной клетке, не вдохновляла. Дым стал валить в квартиру. Я намочила полотенца, заткнула щели, собрала паспорт, права, карты и позвонила в 101", – начала рассказ Бугримова на своей странице в Facebook.

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Однако, по словам Ксении, в 101 ей пришлось дожидаться ответа с "15:36 до 16:11". Операторы не могли ответить женщине на вопросы, что делать в сложившейся ситуации и как жителям дома эвакуироваться.

"Звонила с вопросами: "Что делать, проинструктируйте нас" и "эвакуируйте, я в ***квартире на *** этаже" они даже 9 раз ответили, что передадут информацию спасателям на месте и бросали трубку, (два раза 101 не взяли трубку вообще)", – продолжила Ксения.

Интересно, что операторы 101, когда все же удалось дозвониться, абсолютно не были проинструктированы и не могли подсказать Ксении, что ей делать.

"В 101 должны работать стрессоустойчивые операторы, проинструктированные, как разговаривать с потерпевшими, и знающие, какие действия совершать в экстренных ситуациях. Очень желательно не бросать трубки. Недопустимы фразы: "откуда я знаю, что делать, я же не там?" и на звонок: "тут уже нечем дышать, пожалуйста, поставьте человека с мегафоном, который информирует потерпевших о действиях". Люди же в панике могут начать глупости совершать (когда открытый огонь был на этаже, я всерьез, подумывала, смогу ли зацепиться за кондиционер за окном, что понятно полный бред) и будут же трупы". Ответ 101: "Я понимаю, что трупы, ждите", – рассказала Бугримова.

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Бугримова добавила, что с момента возгорания пожара до того, как она обнаружила дым, прошло от 10 до 18 минут.

"Никакая сигнализация не работала. Не было аварийного света. Даже внизу не было сирены. Если бы я уснула, возможность проснуться была бы сомнительной. Сигнализация обязательна. Как и мегафон спасателей! Кто бы что ни говорил, стоимость мегафона – копейки. Потому что, когда херачит открытый огонь у выхода на лестницу, лифты полыхают, и огонь возле двери квартиры, дымовое задымление все более едкое, и дышать уже тяжело – сохранять спокойствие очень сложно, признаюсь, за эти полчаса я передумала о многом", – поделилась Ксения.

Напомним, что во вторник, 13 ноября, в Киеве вспыхнул пожар в высотке по Героев Сталинграда, 2Д. По предварительной информации, возгорание произошло в лифтовой шахте с пятого по верхний этаж.

Отметим, что тем временем мощные пожары в Калифорнии сожгли дотла дома знаменитостей. Без жилья остались Майли Сайрус, Шер, Джерард Батлер, Ким Бейсингер и многие другие.