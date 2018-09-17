Экс-солистка ВИА Гры показала нежные фото со своей свадьбы

Девушка поделилась несколькими снимками, на которых она позирует с мужем и родными

Анастасия Кожевникова. Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

Певица Анастасия Кожевникова 24 августа сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева. Позже она заявила о своем решении уйти из популярной группы "ВИА Гра".

Сегодня, 17 сентября, девушка поделилась несколькими фото со своей свадьбы, на которых она позирует с мужем и родными.

Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova 1/6

"Просто невероятная!", "Очень красивые", Долгой семейной счастливой жизни вам!Пусть ваша любовь будет вести вас до глубокой старости!", "Принцесса", "Молодцы. Красивая пара. Счастья Вам. Любви. Счастья. Радости. Долгой счастливой семейной жизни", – написали поклонники Анастасии в комментариях.

Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

Также девушка написала открытое письмо в связи с уходом из группы:

"Спасибо! Время пролетело как яркая вспышка! Мне было всего 20 лет , я стала солисткой группы Виа Гра! Спасибо за шанс , Константин. Счастью моему не было границ! Я получила колоссальный опыт за это время! Беру его с собой и иду вперед! Мне 25 , я смогла выйти из затяжной депрессии ... снова хочу летать! Мне безумно важна поддержка от Вас! Буду стараться для Вас!".

Напомним, в ВИА Гре появилась новая участница.