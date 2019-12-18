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Экс-супруг Анастасии Заворотнюк ответил на обвинения в избиении актрисы

Сергея Жигунова обвинили в рукоприкладстве к "Няне Вике"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram.com

Российского актера и бывшего гражданского супруга болеющей раком мозга Анастасии Заворотнюк Сергея Жигунова обвинили в том, что он поднимал руку на звезду. Экранный продюсер на днях резко ответил на все слухи.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Отметим, что подобные обвинения выдвинула российская режиссер Наталья Бондарчук. В свою очередь, актер выразил недопонимание, как посторонние люди могут судить о его жизни, и назвал их "ничтожными в своей профессии".

"Периодически читаю о себе интересные новости. Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают "шокирующие подробности", находятся очевидцы, публикуются "правдивые" воспоминания", — заявил Жигунов изданию Nation News.

Он отметил, что у всех интересующихся чужой жизнью людей есть одна общая черта — нереализованность в своем деле и желание заявить о себе за счет других.

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"В ста процентах случаев комментаторы — люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные. Единственная возможность для них напомнить о себе — это оседлать, а еще лучше выдумать, тему поскандальнее. Никогда ни в одном таблоиде, ни в одном "желтом" интернет-издании и ни в одном ток-шоу вы не увидите порядочного человека, обсуждающего чужую личную жизнь", — пояснил артист.

Отметим, недавно появилась новость, что семья Заворотнюк нуждается в дополнительных средствах, несмотря на заявление родственников о том, что им не нужна финансовая помощь. Кроме того, СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение.

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