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Экс-супруг Майли Сайрус узнал о их расставании в интернете

Лиам Хемсворт до последнего пытался спасти брак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

Бывший супруг американской певицы Майли Сайрус Лиам Хемсворт, который первым подал документы на развод, оказывается, узнал о их расставании не от самой звезды, а из интернета.

Смотрите видео о необычных причинах разводов:

Как сообщает Page Six, 10 августа представитель певицы опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что "супруги договорились расстаться и сосредоточиться на своей карьере". Однако Лиам об этом впервые услышал, ведь речи о расставании не было.

"Лиам тогда находился в Австралии и мягко говоря был ошеломлен", – рассказывает источники издания.

Лиам Хемсворт какое-то время ничего публично не комментировал, ведь был в полном неведении. Но, спустя несколько дней собрался с мыслями и написал в социальной сети следующее: "Мы с Майли недавно расстались, и я желаю ей только здоровья и счастья в будущем".

Также инсайдеры сообщают, что, хотя объявление Майли и стало тогда для Лиама неожиданностью, отношения в паре испортились за несколько месяцев до этого – они сняли обручальные кольца, жили раздельно. 

Напомним, ранее певица Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым. После того как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой – Тиш Сайрус.

Такого поворота событий не выдержал Лиам Хемсворт и первым подал документы на развод. Он заявил, что мог бы все простить, но поведение экс-супруги и ее бисексуальные наклонности противоречат его жизненным принципам. 

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