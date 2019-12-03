Экс-супруг Полины Нени отобрал у нее дочь: результаты судебного заседания

Ведущая рассказала о судебных разбирательствах с бывшим мужем Юрием Чернецким

Полина Неня с дочерью Фото: Facebook-страница Полины Нени

Украинская ведущая и издатель Полина Неня в ноябре 2019 заявила, что бывший муж Юрий Чернецкий отобрал у нее дочь и незаконно запрещает матери видеться с трехлетним ребенком.

О необычных причинах развода узнайте в сюжете:

По словам Полины, после расставания с отцом детей она не ограничивала их общение, хоть и не получала финансовой помощи от Юрия. Так, спустя несколько дней после того, как мужчина в очередной раз взял к себе дочь, Полине сообщили, что ее дочь Теона теперь будет жить с отцом.

"Мне выдвинуто условие: забрать мое заявление из суда, и тогда @я смогу с ней встречаться, по установленному папой графику", – пишет Неня в Facebook.

Полина Неня с детьми Фото: Facebook-страница Полины Нени

А вчера, 2 ноября, состоялось заседание суда по данному делу. По словам Полины, двое свидетелей не явились на заседание, что свидетельствует об умышленном оттягивании решения суда.

"Сегодня состоялось очередное заседание Шевченковского районного суда по моему иску об определении места жительства троих детей. Два свидетели не явились в суд, и я считаю это подтверждением того, что сторона ответчика умышленно затягивает процесс. Следующее заседание назначено на 12 декабря 2019", – заявила ведущая.

Ранее мы также писали, что Слава Каминская шокировала заявлением экс-мужа. Выяснилось, что Эдгар лишь оплачивает детский сад.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.