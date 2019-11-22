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Экс-супруг Славы Каминской признался, что состоит в новых отношениях

Пластический хирург заявил, что никогда не вернется к бывшей жене

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31

Известный пластический хирург и бывший супруг певицы Славы Каминской Эдгар, который впервые назвал причину развода со звездой, признался, что сейчас состоит в новых отношениях. В откровенном интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" именитый хирург заявил, что возвращаться к солистке группы "НЕАНГЕЛЫ" он не собирается и надеется, что ему еще удастся создать крепкую семью.

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"Нет, к Славе я не вернусь и это факт... А детей еще хочу, может четверо или шестеро. Для меня идеальная женщина – та, которая знает себе цену, доверяет мне, коммуникабельная и открытая... У меня есть новые отношения", – признался Эдгар Каминский.

Отметим, что после пяти лет брака пара все-таки рассталась. Сейчас бывшие супруги почти не общаются, но певица не ограничила общение отца с детьми – сыном Леонардом и дочкой Лаурой.

К слову, после развода Слава Каминская не страдает от одиночества. Певица призналась, что уже состоит в отношениях, и показала кольцо на безымянном пальце.

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шоу-бизнес Слава Каминская Эдгар Каминский развод Славы Каминской
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