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Экс-супруг Жанны Фриске впервые заговорил о своей новой возлюбленной

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о знакомстве с будущей женой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

На днях в интернете появилась информация о том, что российский ведущий и бывший гражданский супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обручился с новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой. Как сообщают СМИ, на такой поступок он решался долго и не хотел афишировать, дабы не подвергнуться критике со стороны общества. Хотя и со смерти Фриске прошло уже много лет.

Семья Жанны Фриске переживает разлуку с ее сыном Платоном. Все подробности в видео:

Впервые мужчина решился рассказать о своей избраннице и о том, как они познакомились. Оказалось, что именно его 6-летний сын Платон и дочка женщины Лада познакомили будущих супругов.

"Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста. Для меня в женщине важны доверие, красота, чувство юмора", — рассказал Дмитрий Шепелев изданию Starhit.

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев
Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев
Фото: Instagram.com

Несмотря на то, что обществу уже известно о его новом романе, отношения они все же стараются не афишировать. Но посещают вместе с детьми музеи и выставки, а также обожают путешествовать.

"Круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто — раз в пару месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтичные выходные", — рассказал Дмитрий.

Напомним, что совсем недавно в интернете опубликовали первые отрывки из книги Жанны Фриске, в которых подробно рассказывается о болезни певицы.

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