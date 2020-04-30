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Экс-супруга Евгения Петросяна впервые раскрыла детали скандального развода

Елена Степаненко рассказала, как они делят имущество

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:17

16 ноября 2018 года российский юморист Евгений Петросян официально развелся с Еленой Степаненко. Их расставание превратилось в настоящий скандал, а на 74-летнего звезду посыпалось множества негатива с обвинениями. 23 марта 2020 года в СМИ появилась информация о том, что российский юморист Евгений Петросян и его 31-летняя помощница Татьяна Брухунова стали родителями. Сами же супруги отрицают эту информацию, а Татьяна просит журналистов не выдумывать ложные истории – их путешествие в Дубай никак не связано с пополнением в семье.

Юмористы Елена Степаненко с Евгением Петросяном
Юмористы Елена Степаненко с Евгением Петросяном
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

По информации СМИ, после 32-летнего брака с Еленой Степаненко Петросян все же ушел к своей молодой помощнице. Через некоторое время Елена решилась раскрыть подробности скандального развода и рассказала, что они до сих пор делят имущество

"Предложил: "Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!". Я согласилась: "Хорошо – напиши, что и кому". Написал. Я говорю: "Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!". Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире", – впервые поделилась Степаненко подробностями громкого расставания с Евгением Петросяном в эфире своей программы "Еще не вечер".

Татьяну подозревали в беременности из-за ее округлившегося живота. Детали в сюжете:

Ко всему, Степаненко намекнула, что Петросян вел себя не по-мужски – долго скрывал, что в его жизни появилась другая: "Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: "Дорогая, так получилось!". Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти".

Добавим, что звезда российской эстрады расставание пережила тяжело и даже похудела на 46 килограммов.

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