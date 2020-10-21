Экс-супруга известного певца Фила Коллинза совершила вооруженный захват его дома

Певец борется за право над владением особняка в Майами

Фил Коллинз и его бывшая супруга Орианна Севи сейчас ведут борьбу за особняк в Майами, сообщает Fox News со ссылкой на Miami Herald.

69-летний музыкант пытается вернуть себе контроль над своим пляжным особняком в Майами за 33 миллиона долларов, который его экс-жена, 46-летняя Орианна Севи, якобы захватила со своим новым мужем. Об этом говорится в официальном документе, предоставленном изданию.

Согласно сообщению, Севи якобы рассталась с Коллинзом "по смс" еще в августе этого года, а затем уехала в Лас-Вегас и вышла замуж за своего бойфренда-музыканта. Они вернулись в Майами и якобы отказываются покидать особняк. Пара наняла четырех вооруженных охранников для патрулирования дома, а также поменяла все коды безопасности.

Фил Коллинз и Орианна Севи Фото: instagram.com/officialphilcollins, instagram.com/ocjewelryusa

Кроме того, издание сообщает, что пара якобы заблокировала камеры наблюдения, а также запретила агентам по недвижимости показывать дом.

В документах утверждается, что Севи с новым супругом якобы "прямо и косвенно угрожают продлить незаконное владение имуществом силой", хотя собственность "на 100 процентов" принадлежит Коллинзу.

"Срочно необходим судебный запрет, чтобы положить конец вооруженному захвату дома Фила Коллинза его бывшей супругой и ее новым мужем, фигурантами дела", – говорится в иске.

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Сообщается, что музыкант обеспокоен состоянием своего имущества и ценных памятных вещей, которые находятся в доме.

Орианна, как сообщается, владеет квартирой в Лас-Вегасе за 1 миллион долларов. Коллинз и Севи поженились в 1999 году, у них родилось двое детей. Они расстались в 2006 году, и, как сообщается, в 2008-м Севи получила компенсацию в размере 46,7 миллиона долларов. В 2016 году пара воссоединилась и снова стала жить вместе, но снова жениться не стали.

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