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Экс-супруга известного певца Фила Коллинза совершила вооруженный захват его дома

Сегодня, 18:29

Певец борется за право над владением особняка в Майами

Фил Коллинз и его бывшая супруга Орианна Севи сейчас ведут борьбу за особняк в Майами, сообщает Fox News со ссылкой на Miami Herald.

69-летний музыкант пытается вернуть себе контроль над своим пляжным особняком в Майами за 33 миллиона долларов, который его экс-жена, 46-летняя Орианна Севи, якобы захватила со своим новым мужем. Об этом говорится в официальном документе, предоставленном изданию.

Согласно сообщению, Севи якобы рассталась с Коллинзом "по смс" еще в августе этого года, а затем уехала в Лас-Вегас и вышла замуж за своего бойфренда-музыканта. Они вернулись в Майами и якобы отказываются покидать особняк. Пара наняла четырех вооруженных охранников для патрулирования дома, а также поменяла все коды безопасности.

Фил Коллинз и Орианна Севи
Фил Коллинз и Орианна Севи
Фото: instagram.com/officialphilcollins, instagram.com/ocjewelryusa

Кроме того, издание сообщает, что пара якобы заблокировала камеры наблюдения, а также запретила агентам по недвижимости показывать дом.

В документах утверждается, что Севи с новым супругом якобы "прямо и косвенно угрожают продлить незаконное владение имуществом силой", хотя собственность "на 100 процентов" принадлежит Коллинзу.

"Срочно необходим судебный запрет, чтобы положить конец вооруженному захвату дома Фила Коллинза его бывшей супругой и ее новым мужем, фигурантами дела", – говорится в иске.

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Сообщается, что музыкант обеспокоен состоянием своего имущества и ценных памятных вещей, которые находятся в доме.

Орианна, как сообщается, владеет квартирой в Лас-Вегасе за 1 миллион долларов. Коллинз и Севи поженились в 1999 году, у них родилось двое детей. Они расстались в 2006 году, и, как сообщается, в 2008-м Севи получила компенсацию в размере 46,7 миллиона долларов. В 2016 году пара воссоединилась и снова стала жить вместе, но снова жениться не стали.

Ранее мы писали, как Елена Степаненко рассказала, как они делят имущество. Мы также сообщали, что Деми Мур назвала главную причину своих трех неудачных браков.

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