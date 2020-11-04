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Экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии. "Я вытирала кровь на полу"

Сегодня, 15:25

Наталия Ярмоленко откровенно рассказала о том, что происходило в семье

Бывшая супруга певца Олега Кензова в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, что страдала от его побоев.

В свое время свадьба певца Олега Кензова и Наталии Ярмоленко, или DJ Madonna, вызвала настоящий фурор. Но после недолгой совместной жизни, пара заявила о разводе, а сейчас супруга Кензова впервые призналась о том, что он ее избивал.

Наталия Ярмоленко и Олег Кензов
Наталия Ярмоленко и Олег Кензов
Фото: Instagram

"Почему я молчала? Мне написали девчонки, которые пострадали от него, и сказали: "Наташ, все должны узнать его истинное лицо. Никто, кроме тебя, не сможет", – объяснила DJ Madonna в эфире "Зіркового шляху" и добавила: – Это тварь!".

По словам бывшей жены Олега Кензова, первые звоночки появились еще в начале отношений, когда певец разбил ее телефон из-за опубликованного фото. Причиной неконтролируемого поведения в паре нередко была ревность.

"Да, ревность. Он всегда говорил, что не верит, что я его люблю. "Докажи, что ты меня любишь", – прокомментировала гостья.

Наталия призналась, что однажды он взломал ее личную почту, чтобы найти доказательства неверности, а потом началось насилие.

Наталия Ярмоленко
Наталия Ярмоленко
Фото: instagram.com/_dj__madonna

"Я сказала ему: "Пожалуйста, можешь уйти из квартиры". И вдруг зашел мой старший сын: "Мам, Господи, что эта сволочь от тебя хочет?". Олег услышал и начал избивать моего сына. Младший ребенок описался и стал кричать. В общем, я не помню, как оттащила Олега, и он ушел. Я вытирала кровь на полу", – рассказала Наталия Ярмоленко в интервью для телеканала "Украина".

Бывшая жена певца не хотела предавать огласке страшную историю.

"Это проблема домашнего насилия, во-первых, когда ты стесняешься. Во-вторых, когда у тебя добрые дети, потому что старший сын сказал мне: "Мам, прости его". Мы простили его, поговорили…", – объяснила DJ Madonna.

Но, по словам Наталии Ярмоленко, домашнее насилие все равно продолжалось.

"Однажды он подключился ко всем моим месенджерам, ничего не мог найти. Я молчала и вышла на улицу. Он выскочил, схватил меня за волосы, сел на лавочке и ударил со всей дури лбом. Говорил: "Сука, ты почему молчишь?". У него не было сожаления. "Ну что, получила? Довыделывалась? Так будет всегда!", – поделилась Наталия.

Смотрите новый сезон программы "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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