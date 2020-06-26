Экс-супруга подала на Элтона Джона в суд спустя 32 года после развода

Рената Блауэль подала иск в суд еще на прошлой неделе

Бывшая супруга культового музыканта Элтона Джона, который еще до карантина переболел пневмонией, подала на него в суд. И это спустя 32 года после развода. Отметим, что на данный момент британский певец состоит в официальном браке с Дэвидом Фернишем и воспитывает вместе двоих сыновей, которых им родила суррогатная мать.

Свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэль Фото: Getty Images

Как сообщает издание The Guardian, Рената Блауэль подала иск в суд еще на прошлой неделе и требует судебного запрета. Но чего именно касается этот запрет, неизвестно. Ведь женщина отказалась комментировать дело. Почему бывшая жена Элтона подала в суд спустя многие годы, тоже не сообщается. Адвокат также отказался комментировать ситуацию.

Напомним, что звукорежиссер Рената Блауэль познакомилась с Элтоном Джоном в 1983 году. Через год они поженились в Австралии. Но уже в 1988 году их брак завершился разводом. Впоследствии Элтон Джон совершил "каминг-аут" – мужчина признался, что ему нравятся мужчины.

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Три года назад музыкант публично извинился перед экс-супругой, что не оправдал ее ожиданий: "Много лет назад я выбрал Австралию для своей свадьбы с прекрасной женщиной, к которой я испытывал огромную любовь и восхищение. Я больше всего хотел быть хорошим мужем, но я отрицал то, кем я был на самом деле, и это принесло моей жене грусть и заставило меня чувствовать огромную вину и сожаление".

Ранее Элтон Джон рассказал о дружбе с Майклом Джексоном, назвав поп-короля психически больным.

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