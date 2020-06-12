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С полицией и скорой помощью: экс-супруге рэпера Сереги пришлось бороться за документы детей

Сегодня, 17:01

Полина Ололо пыталась перевести сыновей из лицея Харькова в Киев

Скандал вокруг разборок известного рэпера Сереги и его бывшей супруги Полины Ололо вокруг их совместных детей набирает обороты. Напомним, что в начале 2020 года бывшая супруга известного рэпера заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Она не знала, где находились мальчики, и не имела возможности общаться с ними даже по телефону.

Сам же артист недавно впервые прокомментировал скандал и заверил, что поступает согласно букве закона, а Полина раздувает ситуацию. Но женщина в ответ утверждает – она не намерена сдаваться за право воспитывать своих детей. На этот раз Ололо отправилась в Харьков, чтобы отчислить сыновей из лицея и перевести документы в Киев. Но этот поход превратился в громкий скандал с полиций и бригадой скорой помощи. Все подробности Полина описала на своей странице в Instagram.

Экс-супруга рэпера Сереги Полина Ололо c детьми
Экс-супруга рэпера Сереги Полина Ололо c детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

"Мой вчерашний день начался в 5 утра...опять дорога в Харьков. Я не имею право сдаться и предать своих детей..... В последнюю неделю я занималась подготовкой к суду по обозначению местам жительства моих детей. В 12 дня я была в Харькове Технологическом лицеи 9, в который, мой бывший муж оформил детей на обучение. Мной была подано заявление об отчислении моих детей в связи с переводом в школу Киева", – рассказывает Полина.

Все подробности скандала между рэпером Серегой и его экс-женой:

Согласно правилам принятия и отчисления, по заявлению одного из родителей дети должны быть отчислены на протяжении одного рабочего дня. Но директор лицея начала нервничать и постоянно звонила рэперу Сереге. Руководство школы позже заявило, что по факсу пришло заявление с отказом отца. Полина уверяет, что этот документ не был нотариально заверен.

Бывшая супруга исполнителя не растерялась и по месту вызвала полицию и адвокатов, чтобы те пояснили директору лицея – ее действия незаконны. Но женщина все равно отказывалась Полине отдавать документы сыновей.

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"Заместитель директора пропала в стенах лицея, не отвечая ни на один наш вопрос. Далее в лицей мы вызвали представителя с Администрации Киевского района, и только после это в 18.00 мое заявление было принято!
Конечно, было написано в полицию два заявления на незаконное действие директора, за незаконные действия и злоупотребление служебным положением. Я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям власти города Харькова и города Киева, кто имеет смелость защитить многодетную мать от произвола власти и беззакония!", – подытожила Полина Ололо.

Напомним, что Полина Ололо после первой встречи с сыном Платоном решила вновь увидеться с детьми. Однако на этот раз все закончилось полицией.

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