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Экс-супругу Тома Круза заметили в объятиях молодого ресторатора

Сегодня, 09:01

41-летняя актриса подогрела слухи о своих новых отношениях

Бывшая жена Тома Круза, который прыгнул с высокой скалы на мотоцикле во время съемок "Миссия невыполнима 7", Кэти Холмс была замечена на свидании с 33-летним шеф-поваром Эмилио Витоло в районе Манхэттен, Нью-Йорке. Папарацци сделали снимок, когда пара сидела в одном из итальянских ресторанов в воскресенье вечером. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эмилио Витоло и Кэти Холмс
Эмилио Витоло и Кэти Холмс
Фото: instagram.com/katieholmes212, instagram.com/emiliovitolo

На опубликованных эксклюзивных снимках можно увидеть, что Кэти Холмс была одета в белую футболку, а ее волосы были собраны в небрежный пучок.

Эмилио Витоло и Кэти Холмс
Эмилио Витоло и Кэти Холмс
Фото: Скриншот из Daily Mail

Эмилио Витоло смотрел на актрису влюбленными глазами, а после поцеловал ее руку. Согласно словам очевидцев, Кэти Холмс и Эмилио Витоло смеялись и не скрывали своих чувств.

Знаменитости спровоцировали слухи о романе еще 4 сентября, когда были замечены в закусочной в районе Сохо. Отец Эмилио Витоло владел заведением Emilio's Ballato еще с начала 90-х. Этот ресторан популярен не только среди жителей Нью-Йорка, но и знаменитостей. Оказалось, что такие звезды, как Джо Джонас, Джастин Бибер, Рианна и Брэдли Купер, часто заходят туда перекусить.

Звезда сериала "Бухта Доусона" была замужем за Томом Крузом с 2006 по 2012 годы. После развода у Кэти Холмс были отношения с актером Джейми Фоксом, но год назад они расстались.

Ранее мы сообщали, что 53-летняя Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем.

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Источники: instagram.com/katieholmes212 , instagram.com/emiliovitolo
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