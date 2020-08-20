Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-супруга Виктора Павлика рассказала, как переживает смерть сына: "Учусь жить без моего родного человечка"

Сегодня, 13:03

Лора Созаева нашла в себе силы жить дальше

7 августа семья Виктора Павлика пережила утрату – умер 21-летний сын певца, Павел. С 2018 года Павел боролся с онкологическим заболеванием, но побороть страшную болезнь ему не удалось. Вскоре Виктор Павлик показал трогательное видео в память о сыне, а вчера, 19 августа, и его экс-супруга Лора Созаева рассказала, как переживает утрату.

Екатерина Репяхова рассказала о состоянии Виктора Павлика после смерти сына – смотрите в сюжете:

Лора Созаева опубликовала фотографию с ранчо и начала текст с библийных отрывков о царе Давиде. Затем она поблагодарила каждого, кто переживал за нее и утешал словами сочувствия.

"Текст о царе Давиде я разместила не зря. Когда ребёнок болел, плакала, стенала и я... когда сын был забран – я успокоилась, я знаю, что он в Царстве небесном и беспокоиться больше не о чем. Бог дал, Бог взял и имя Его благословенно. Жизнь продолжается, и я учусь жить без моего родного человечка", – написала Лора Созаева.

Лора Созаева обратилась к женщинам, которые переживают утрату в своей жизни.

"Наши близкие даны нам на время, кому-то больше, кому-то меньше, одинаковых судеб нет. Похожие – да, поэтому мы и ищем, и читаем, и рассказываем о таких историях друг другу и утешаемся. Чтобы не навредить себе, не усугубить или не приобрести болезни, горевать чрезмерно опасно", – продолжила экс-супруга Виктора Павлика.

Лора Созаева
Лора Созаева
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Ранее мы сообщали, что Виктор Павлик спустя неделю после смерти сына выступил на свадьбе блогеров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бывшая жена Виктора Павлика поскандалила с его молодой супругой из-за смерти сына Виктор Павлик обнародовал песню, слова для которой написал его сын «Покойся с Богом»: крестная сына Виктора Павлика показала фото с похорон
Виктор Павлик
Реклама

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Алина Гросу явилась на свадьбу в эффектном платье
Алина Гросу явилась на свадьбу в эффектном платье
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе

Популярные статьи

Сегодня, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

Вчера, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Вчера, 10:00Events

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

Вчера, 08:45Техно

Взрыв сверхновой звезды изуродовал галактику: фото

Вчера, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Вчера, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 19 августа: у Овнов будет интересный день, а у Тельцов – много общения

Вчера, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

18 августаШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

18 августаTravel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

17 августаШоу-бизнес

Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке

17 августаШоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

17 августаFood

Как запечь яблоки с изюмом и медом

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо
Фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Джоли раскрыла грустную тайну о имени дочери, которая меняет пол
Джоли раскрыла грустную тайну о имени дочери, которая меняет пол
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять