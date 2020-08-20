Экс-супруга Виктора Павлика рассказала, как переживает смерть сына: "Учусь жить без моего родного человечка"

Лора Созаева нашла в себе силы жить дальше

7 августа семья Виктора Павлика пережила утрату – умер 21-летний сын певца, Павел. С 2018 года Павел боролся с онкологическим заболеванием, но побороть страшную болезнь ему не удалось. Вскоре Виктор Павлик показал трогательное видео в память о сыне, а вчера, 19 августа, и его экс-супруга Лора Созаева рассказала, как переживает утрату.

Екатерина Репяхова рассказала о состоянии Виктора Павлика после смерти сына – смотрите в сюжете:

Лора Созаева опубликовала фотографию с ранчо и начала текст с библийных отрывков о царе Давиде. Затем она поблагодарила каждого, кто переживал за нее и утешал словами сочувствия.

"Текст о царе Давиде я разместила не зря. Когда ребёнок болел, плакала, стенала и я... когда сын был забран – я успокоилась, я знаю, что он в Царстве небесном и беспокоиться больше не о чем. Бог дал, Бог взял и имя Его благословенно. Жизнь продолжается, и я учусь жить без моего родного человечка", – написала Лора Созаева.

Лора Созаева обратилась к женщинам, которые переживают утрату в своей жизни.

"Наши близкие даны нам на время, кому-то больше, кому-то меньше, одинаковых судеб нет. Похожие – да, поэтому мы и ищем, и читаем, и рассказываем о таких историях друг другу и утешаемся. Чтобы не навредить себе, не усугубить или не приобрести болезни, горевать чрезмерно опасно", – продолжила экс-супруга Виктора Павлика.

Лора Созаева Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Ранее мы сообщали, что Виктор Павлик спустя неделю после смерти сына выступил на свадьбе блогеров.

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