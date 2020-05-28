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Экс-супруга Владимира Остапчука о его запросе на психологическую экспертизу: "Говорит, что новая мама будет лучше"

Сегодня, 18:21

Елена Войченко рассказала скандальные подробности развода

6 марта 2020 года украинский телеведущий Владимир Остапчук официально расторгнул брак со своей супругой Еленой Войченко. После громкого и скандального развода артист заявил, что они уладили все бытовое и финансовые вопросы с экс-женой.

Но Сеть всколыхнула новость о том, что шоумен подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены. В программе "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", Войченко сообщила новые шокирующие факты этой истории.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: Instagram

На связь с ведущими программы Марией Мельник и Григорием Германом вышла экс-супруга шоумена Владимира Остапчука – Елена Войченко. Ведущие поинтересовались у женщины, согласна ли она пройти психологическую экспертизу, о которой говорил телеведущий.

Владимир Остапчук со своей девушкой Кристиной Горняк впервые показал новую квартиру:

"Возможности отказаться нет, так как это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина. Достаточно давно он говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы", – заявила Елена.

Сейчас двое детей Остапчука, рожденные в браке с Еленой, проживают с мамой. Но в квартире, где шоумен поселился со своей новой девушкой, нотариусом Кристиной Горняк, также есть комната для дочери Эмилии и сына Эвана. Елена утверждает, что совсем не против общения Владимира с детьми.

Шоумен Владимир Остапчук с девушкой Кристиной
Шоумен Владимир Остапчук с девушкой Кристиной
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Я уверена, что дети должны общаться с отцом. Вопрос лишь в том, каким образом это будет происходить. Нужно сделать все, чтобы не травмировать детей. Сейчас позиция, что у них появится новая лучшая мама – достаточно травматична. И я стараюсь объяснить ему, что таким образом это делать нельзя. Пока мне это не удается", – рассказала женщина в эфире "Ранку з Україною".

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В свою очередь Владимир Остапчук уже прокомментировал заявление бывшей супруги и отметил, что Елена впутывает их детей в свои манипуляции. По словам телеведущего, все вышесказанные слова Войченко – клевета.

"Это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимым! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом — клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка", – заявил Остапчук.

Напомним, что недавно Владимир Остапчук заинтриговал фанатов видео своей избранницы в белом платье.

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