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Экс-супруга Владимира Остапчука прокомментировала официальный развод

Елена Войченко отказалась от алиментов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:09

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, который недавно заговорил о смене профессии, спустя 12 лет брака официально развелся. Как недавно признался Остапчук на своей странице в Instagram, с 6 марта 2020 года Елена Войченко больше не является его законной супругой.

"Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 года, и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляции", – написал 35-летний артист. Также оказалось, что с супругой Владимир разошелся 8 месяцев назад – в августе 2019 года. Остапчук утверждает, что продолжает содержать и воспитывать двух общих детей – Эмилию и Эвана. Правда, на карантине видел он их давно, поскольку Елена отвезла детей к родителям в Умань.

Смотрите полное интервью с Владимиром Остапчуком:

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" связалась с Еленой Войченко, чтобы уточнить у нее информацию. И действительно, Владимир с Еленой развелись еще в начале марта. Правда, женщина отметила: чтобы быстрее завершить бракоразводный процесс, который длился с октября прошлого года, она не подавала никаких исков на алименты.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: Instagram.com

"Я дала согласие на развод без алиментов", – заявила экс-супруга Остапчука Елена.

Как рассказали Сегодня.Lifestyle представители звезды, Владимир Остапчук регулярно переводит Елене деньги на содержание Эмилии и Эвана.

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Напомним, что недавно украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук стал гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life. Во время интервью звезда рассказала, как часто видит своих детей на карантине.

Также еще в начале февраля журналисты программы "Зірковий шлях" рассекретили вероятную избранницу шоумена Владимира Остапчука. Украинский телеведущий до сих пор не представил публике 33-летнюю Кристину, нотариуса по профессии, но продолжает публиковать с ней фото в социальных сетях из одной квартиры.

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