Экс-супруги Джоли и Питт прошли курс семейной терапии – СМИ

Знаменитые актеры обратились к специалисту, чтобы понять, как решить вопросы опеки над общими детьми

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт прошли курс семейной терапии для того, чтобы понять, как совместно воспитывать общих шестерых детей. Актеры обратились за помощью к специалисту, дабы разобраться с остром вопросе, и не травмировать детскую психику.

Напомним ,что недавно актриса Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом после нескольких лет брака.

Чтобы прийти к общему знаменателю Анджелине и Брэду понадобилась помощь психологов, поэтому им пришлось пройти курс семейной терапии, сообщает издание People. Именно такое решение помогло актерам найти выход из ситуации.

Экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

"Им была нужна помощь в решении вопросов, связанных с опекой. Дети стали старше, поэтому вопрос развода родителей сейчас не так остро стоит. Джоли и Питту понадобилось много часов семейной терапии, чтобы прийти к тому, как они живут сейчас", – поделился инсайдер.

В суде Джоли требовала, чтобы ее бывший муж не приближался к их дому, а общение детей со звездным отцом происходило под наблюдением психолога или самой актрисы.

После курса бесед со специалистами Анджелина все же позволила ребятам идти к отцу, а Брэд Питт даже приобрел имение по соседству.

"Младшие дети ходят между их домами, оставаясь с каждым из родителей. Брэд любит проводить с детьми много времени. Сейчас он выглядит гораздо счастливее, чем раньше", – добавил источник.

О новых отношениях Анджелины Джоли смотрите в ролике:

Напомним, что бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжался до апреля 2019 года. Причиной разрыва стали расхождения во взглядах пары, касающиеся воспитания детей.

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