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Экс-супруги Эдгар и Слава Каминские заинтриговали нежным поцелуем на публике: фото

Певица вместе с хирургом провели вечер на празднике детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Слава и Эдгар Каминские
Слава и Эдгар Каминские
Фото: Instagram.com

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая шокировала заявлением экс-супруга, развелась с известным хирургом Эдгаром Каминским еще этим летом. Бракоразводный процесс сопровождался взаимными обвинениями и ссорами. Певица заявляла, что не хотела развода, а хирург и вовсе признался, что успел завести новые отношения и возвращаться к бывшей супруге не собирается.

Смотрите также полное интервью с Эдгаром Каминским:

Но на днях экс-супруги заинтриговали поклонников нежным поцелуем на празднике в честь дня рождения их совместных детей – Лауры и Леона. Так, на просторы Instagram попало фото момента их "воссоединения", которое запечатлела одна из гостей детского праздника. На снимке Эдгар и Слава целуются, держа в руках праздничные торты.

Слава и Эдгар целуются на публике
Слава и Эдгар целуются на публике
Фото: Instagram.com

Отметим, что ни артистка, ни ее бывший супруг такой поворот событий не комментируют, а на их страницах в Instagram и вовсе нет общих фото с дня рождения детей.

Напомним, ранее Эдгар Каминский признался, есть ли у него новые отношения, а также назвал причину развода со Славой.

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