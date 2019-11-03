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Экс-супруги Шоптенко и Дикусар рассказали об отношениях после развода

Хореографы расстались в 2016 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар
Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар
Фото: Instagram

Известные хореографы Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар развелись в 2016 году. Спустя несколько лет танцоры, а сейчас участники нового сезона "Танців з зірками", признались, общаются ли они друг с другом после развода.

О самых скандальных разводах знаменитостей смотрите в ролике:

Несколько лет назад Шоптенко и Дикусар приняли обоюдное решение расстаться. Они до последнего момента старались сохранить свой брак, но так и не смогли найти взаимопонимания.

В настоящее время экс-возлюбленные поддерживают теплые отношения и даже помогают друг другу на "Танцах".

"Мы очень долго работали вместе, мы знаем все фишки друг друга, хореографию и когда кто-то из нас, например Дима, видит какую-то поддержку, он говорит: "О, Алена, я это знаю, это твоя любимая". У нас очень хорошие отношения, мы дружим, мы помогаем друг другу. И если говорить о конкуренции, мне наоборот, я понимаю, что у меня на одного конкурента меньше", – призналась Шоптенко Кате Осадчей.

Напомним, что Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар поженились в 2013 году. Через год после развода Алена снова вышла замуж, а в июне 2018 года родила сына.

Ранее Алена Шоптенко рассказала, поздравил ли ее Дикусар с рождением сына.

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