Экс-участница "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова представила лирик-видео на новую песню

Это дебютный сингл певицы

Анастасия Кожевникова Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

Первый шаг в сольный путь – экс-солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентует видео на личную музыкальную историю "Любить тебя". Февраль ознаменовал новую страницу творчества певицы, автора и композитора Анастасии Кожевниковой. Несколько недель назад артистка представила многотысячной армии поклонников свой авторский сингл "Любить тебя", а сегодня – поделилась первой сольной видео-работой на трек.



Показать певицу с незнакомой зрителям стороны и передать на экране эмоции песни сумела украинский клипмейкер Инна Грабар. Примечательно, что лирическая песня "Любить тебя" родилась еще в 2015 году во время переживаний из-за ссоры с любимым человеком.

Прежде, чем прозвучать в эфирах радиостанций и плейлистах слушателей, трек прошел множественные трансформации: восемь месяцев работы, несколько аранжировок и два соавтора текста, в числе которых и бывшая коллега Анастасии Кожевниковой по участию в группе "ВИА Гра" и близкая подруга Миша Романова. Только спустя 4 года артистка выпустила сингл, почувствовав, что именно он должен стать первым в новой творческой жизни.

"Моя главная цель – не быть мгновением в своей творческой деятельности, а оставаться навсегда искренней и честной в сердцах слушателя", - комментирует начало своего сольного пути и выход первой видео-работы Анастасия Кожевникова.

Напомним, Анастасия Кожевникова заявила, что уходит из группы "ВИА Гра". В августе того же года Анастасия вышла замуж.

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