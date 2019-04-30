Экс-ведущая "Орла и Решки" пострадала во время съемок

На съемках во Вьетнаме Жану Бадоеву и ее команду сразила лихорадка

Жанна Бадоева Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Известная ведущая Жанна Бадоева, которая призналась, что заставило ее отказаться от украинского гражданства, серьезно заболела на съемках передачи "Жизнь других". По информации СМИ, во Вьетнаме всю команду шоу сразила лихорадка.

Причиной недуга телевизионщиков послужил жаркий климат. По словам Жанны, она вместе со съемочной группой вынуждена была преодолеть большое расстояние пешком после того, как был отснят необходимый материал. "Когда все сняли и вернулись к лодке, то обнаружили, что вода ушла, река обмелела. Солнце пекло так, клянусь, было градусов 50, да еще влажность — 96 процентов", — рассказала Бадоева.

Уже через сутки Жанна страдала от бронхита, а ее коллеги слегли с лихорадкой. Необходимых медикаментов в экзотическом месте не нашлось — на местном рынке ведущей предложили сушеную змею и корни неизвестных растений.

"Легче нам не стало, долечиваться мы полетели домой. Зато развлеклись по полной", —подытожила телезвезда.

Напомним, что ранее Нателла Крапивина резко высказалась о Жанне Бадоевой, которая в эфире программы "Вечерний Ургант" назвала себя автором и создателем программы "Орел и решка".

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