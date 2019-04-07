Экс-ведущую "Орла и решки" раскритиковали за выбор имени для сына

Телеведущая вызвала обсуждение в сети

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая рассказала о свадьбе с Владом Топаловым, показала фото своего сына, которого родила несколько месяцев назад. На снимке ведущая в шляпе и шарфе с цветочным принтом смотрит на маленького ребенка в коляске. Менее чем за сутки фотография в Instagram Регины Тодоренко собрала 230 тысяч лайков и сотни комментариев.



INSTAGRAM (@reginatodorenko) 6 Апр 2019 в 12:42 PDT

У пользователей сети возникли вопросы по поводу имени сына Тодоренко, поскольку ранее, она называла его Михаилом, а теперь назвала Майклом. Фото ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также Регина Тодоренко показала фигуру после родов и рассказала о питании

"Майкл? Серьезно?", "Почему Майкл? Майкл в России – это странно. Планируете его за бугор отправить?", "Майкл? Что-то мода пошла у звезд на иностранные имена", – пишут подписчики в соцсети.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как, будучи беременной, попала в больницу. Ведущая также поведала о своих психологических трудностях.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram