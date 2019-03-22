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Эксклюзив

Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова – о сольной карьере, муже и творческом пути без продюсера

Певица также рассказала о своей дебютной песне "Любить тебя"

Анна Пономаренко
Сегодня, 08:00
Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба

Не так давно в свет вышла первая дебютная композиция экс-вокалистки группы "ВИА Гра" Анастасии Кожевниковой. В интервью для Сегодня.Lifestyle Анастасия рассказала о том, что она чувствует после выхода песни, а также о своем муже и их совместной работе над ее сольным проектом.

- Анастасия, поздравляем с недавней премьерой лирик-видео на песню "Любить тебя". Волновались ли перед выходом видео-работы и самой песни? Все-таки это ваш дебют в качестве сольной певицы.

- Большое спасибо! "Любить тебя" – это мой первый шаг в сольный путь, поэтому во время всего периода создания песни – на протяжении восьми месяцев с момента написания и до ее релиза, присутствовало волнение. Она о любви – бескорыстной, самоотверженной. День выхода композиции, 7 февраля, был как собственный День рождения, – все поздравляли.

Не менее волнительной была и презентация lyric video. Это подлинная история о женственности, переживаниях, чувствах. С режиссерской командой мы решили полностью абстрагироваться от лишних деталей и сконцентрироваться исключительно на моей новом амплуа, на песне – откровении. Я невероятно счастлива, что решилась начать именно с "Любить тебя", эта песня рождалась долго, но с большой верой и вдохновением. И я очень благодарна всем за комментарии, пожелания, поддержку. Это очень ценно для меня. 

- Часто читаете комментарии в сети? Как относитесь к критике со стороны "интернет-экспертов"?

Читаю практически каждый комментарий. Для меня это важно. И даже прислушиваюсь ко мнению многих, в том случае, если понимаю, что это конструктивная критика.

- Сейчас редко можно встретить артиста, который выступает без псевдонима. Вы остались Анастасией Кожевниковой. Не планируете придумать себе творческий псевдоним?

Я думала над этим, но не могу представить себя с другим именем. Да и очень многие знаменитости не используют псевдоним. Главное – это заслуги, благодаря которым имя становится громким. Для меня более весомо сосредоточиться на этом. 

Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба
Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба

- Когда вы были участницей "ВИА Гры", многие говорили, что вы – "не формат" группы. Вас это задевало? Или наоборот нравилось?

Мне нравилось, что меня воспринимали больше как сольную исполнительницу и всячески мне этого желали. Было очень много комментариев по этому поводу тогда и еще больше поздравлений после выхода моей песни уже в качестве сольной исполнительницы. Я чувствую, что все делаю правильно. 

- Как думаете, что является самым важным для карьеры сольного артиста? 

- Песня, которая откликнется в сердцах у миллионов слушателей. Это то, ради чего стоит петь, создавать, творить и жить. 

Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба
Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба

- В одном из интервью вы признались, что отказались от продюсеров. Некоторые пользователи сети отметили, что особенно сольным артистам необходим продюсер, чтобы "взлететь" и его (ее) хиты звучали по всей стране. Вы согласны с этим мнением? А если нет, то почему?

Смотря что подразумевать под значением слова "продюсер". Если это человек, который видит тебя определенным образом на сцене и диктует то, кем тебе нужно быть, что петь и как говорить, то такой человек мне не нужен. Для меня важно быть открытой со слушателем, чувствовать свои песни и делиться ими с миром. Я счастлива, что сейчас могу сама определять вектор своего творческого направления и полностью посвящать себя этому процессу. Сейчас мы дни и ночи напролет проводим на студии, создаем много нового. А всеми остальными вопросами занимается моя большая команда, которой я полностью доверяю.

- Однако в некоторых комментариях и интервью стало известно, что продюсированием занимается ваш супруг Кирилл. Как вы пришли к такому решению? И каково вам работается вместе над творческим проектом?

Кирилл работает со мной вместе над моим сольным проектом, но он не мой продюсер. Супруг верит в меня и помогает мне на пути к достижению главной цели – не быть мгновением в своей творческой деятельности, а оставаться навсегда искренней и честной в сердцах слушателя.

Анастасия Кожевникова с мужем Кириллом Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анастасия Кожевникова с мужем Кириллом Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

- Как Кирилл отнесся к вашему уходу из "ВИА Гры"?

Он счастлив. Он видел, что мне сложно от того, что многие решения я не в праве принимать сама. Сейчас же мы – одна команда не только в жизни, но и в творчестве. 

- У вас яркая внешность и, как отмечают многие, есть своя "изюминка". Если вам предложат работу модели или актрисы (не на постоянной основе) – вы согласитесь?

Спасибо, мне приятно (улыбается). Я бы с радостью согласилась попробовать себя в новом амплуа. Особенно, хотела бы сыграть роль в кино, театре. Перевоплощение – это невероятно волнительно и познавательно. Но только параллельно с музыкой и сценой, ведь это моя главная роль. 

Напомним, Анастасия Кожевникова заявила, что уходит из группы "ВИА Гра". В августе того же года Анастасия вышла замуж.

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Источник: Сегодня
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