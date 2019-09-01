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Экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж в Йоркском соборе

Британская исполнительница Элли Голдинг обвенчалась с Каспаром Джоплингом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Элли Голдинг вышла замуж
Элли Голдинг вышла замуж
Фото: Getty Images

Бывшая девушка принца Гарри, британская певица Элли Голдинг вышла замуж. 32-летняя звезда обвенчалась в Йоркском соборе с 26-летним арт-дилером Каспаром Джоплингом, с которым встречалась с 2016 года.

Свадебная церемония состоялась в субботу, 31 августа, в Йорке. На свадьбе Элли и Каспара присутствовали близкие и друзья, в том числе Кэти Перри и Орландо Блум, Джеймс Блант с женой, Сиенна Миллер с бойфрендом и другие знаменитости. Принц Гарри с Меган Маркл не пришли на свадьбу, однако папарацци заметили других представительниц королевской семьи – принцесс Беатрис и Евгению.

Отметим, что Элли Голдинг пошла под венец в белоснежном платье от Chloe с длинной фатой. Жених для церемонии выбрал серые брюки и темный пиджак.

Известно также, что торжественный прием в честь молодоженов прошел в замке Говард.

В конце июня стало известно, что принц Гарри получил приглашение на свадьбу от своей бывшей девушки Элли Голдинг. Элли и ее жених Каспар поддерживают дружеские отношения с герцогом и герцогиней Сассекскими и присутствовали на их свадьбе в мае 2018 года.

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