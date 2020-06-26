Экс-возлюбленную Кары Делевинь засняли держащейся за руку с новым бойфрендом
Влюбленные прогулялись по Лос-Анджелесу
Всего месяц назад 27-летняя супермодель Кара Делевинь рассталась со своей возлюбленной Эшли Бенсон, которая уже успела завести новый роман. Несколько недель назад появились слухи о том, что звезда "Милых обманщиц" Эшли Бенсон встречается с американским рэпером G-Eazy, который записал сандтрек для прошлогоднего фильма "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес.
На то время с момента расставания Эшли и Кары Делевинь прошло всего пару недель, поэтому фанаты думали, что актриса всего лишь в дружеских отношениях с G-Eazy. Однако вскоре в Сети появились фотографии, которые подтвердили новый роман Эшли Бенсон. Так, папарацци снова сфотографировали звездную пару.
На фотографиях, опубликованных Just Jared, Эшли Бенсон и рэпер G-Eazy гуляют по Лос-Анджелесу и держатся за руки. Оба одеты в защитные маски и солнцезащитные очки, которые сочетаются с их черными спортивными аутфитами.
Напомним, что недавно Кара Делевинь оказалась в центре внимания из-за скандала с бывшей Джонни Деппа и Илоном Маском. Однако вскоре Илон Маск прокомментировал слухи о его интиме с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Ранее Илон Маск показал крошечного сына на видео.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное