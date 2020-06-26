Экс-возлюбленную Кары Делевинь засняли держащейся за руку с новым бойфрендом

Влюбленные прогулялись по Лос-Анджелесу

Всего месяц назад 27-летняя супермодель Кара Делевинь рассталась со своей возлюбленной Эшли Бенсон, которая уже успела завести новый роман. Несколько недель назад появились слухи о том, что звезда "Милых обманщиц" Эшли Бенсон встречается с американским рэпером G-Eazy, который записал сандтрек для прошлогоднего фильма "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес.

Эшли Бенсон закрутила новый роман Фото: Getty Images

На то время с момента расставания Эшли и Кары Делевинь прошло всего пару недель, поэтому фанаты думали, что актриса всего лишь в дружеских отношениях с G-Eazy. Однако вскоре в Сети появились фотографии, которые подтвердили новый роман Эшли Бенсон. Так, папарацци снова сфотографировали звездную пару.

На фотографиях, опубликованных Just Jared, Эшли Бенсон и рэпер G-Eazy гуляют по Лос-Анджелесу и держатся за руки. Оба одеты в защитные маски и солнцезащитные очки, которые сочетаются с их черными спортивными аутфитами.

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Напомним, что недавно Кара Делевинь оказалась в центре внимания из-за скандала с бывшей Джонни Деппа и Илоном Маском. Однако вскоре Илон Маск прокомментировал слухи о его интиме с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Ранее Илон Маск показал крошечного сына на видео.

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