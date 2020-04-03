Экс-возлюбленный Ксении Собчак пытался покончить с собой: реакция телезвезды

Миллиардер вскрыл себе вены в отеле Москвы

Миллиардер и бывший возлюбленный Ксении Собчак, которая ранее устроила скандал на борту самолета, Умар Джабраилов пытался вскрыть себе вены в одном из отелей Москвы. К приезду врачей Джабраилов замотал порезы полотенцем и объяснил попытку суицида "шоковым состоянием".

Читайте также: Мать Ксении Собчак доставлена в больницу с подозрением на коронавирус

Как сообщает Телеграм-канал Mash, 2 апреля миллиардер был доставлен в институт Склифосовского, где Джабраилова поместили в отделение психосоматических расстройств. Отметим, что Умар замотал порезы на руках полотенцем и обратился за помощью к водителю, который и вызвал "скорую".

Ксения Собчак прореагировала на попытку суицида экс-возлюбленно с юмором, оставив на своем канале "Кровавая барыня" сообщение с текстом: "Умар Джабраилов пытался покончить с собой, узнав, что сидеть дома придется до 30 апреля".

Ксения Собчак и Умар Джабраилов Фото: Instagram

Добавим, что миллиардер имеет репутацию скандалиста. В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Кремля. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечалось, что бизнесмен находился под воздействием наркотиков.

Смотрите также, как Ксения Собчак отдохнула с сыном на Мальдивах:

Умар и Ксения начали встречаться, когда телеведущей было всего 19 лет, а миллиардеру – 40. Их отношения продлились три года.

Напомним, не так давно стало известно, что на Ксению Собчак подал в суд известный адвокат.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться