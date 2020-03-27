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Экс-жена Джонни Деппа изменяла ему с Илоном Маском: фотодоказательство

Миллиардер и актриса проводили время в апартаментах Деппа

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:30

Голливудская звезда Эмбер Херд уже четыре года разводится со своим супругом – звездой "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппом. Взаимные обвинения и доказательства вины – каждое заседание суда заканчивается скандально. На этот раз в Сети опубликовали фотодоказательства измены Эмбер с генеральным директором SpaceX и Tesla Илоном Маском.

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Несколько лет назад Джонни Депп утверждал, что австралийская актриса изменяла ему через месяц после свадьбы. Но эти обвинения Эмбер отрицали. Издание The Daily Mail опубликовало фотографии с камер наблюдения в лифте, где Эмбер Герд обнимается с миллиардером Илоном Маском. Пара в этот момент находилась в лифте апартаментов, принадлежащих Джонни Деппу и Эмбер Херд.

Сразу после развода Херд и Маска начали замечать вместе на прогулках, а позже они и вовсе подтвердили свои романтические отношения. Хотя по наблюдениям журналистов они встречались около двух лет, а не несколько месяцев.

Смотрите в сюжете о звездных разводах, которые ошеломили фанатов:

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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