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Экс-жена Джонни Деппа впервые вышла в свет со своей возлюбленной: фото

Влюбленные женщины вместе приняли участие в акции протеста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Фото: Instagram

Бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд закрутила роман с женщиной, которая борется с раком груди. До замужества со звездой фильма "Пираты Карибского моря" знаменитость не скрывала своей бисексуальности.

Джонни Депп расстался с 24-летней россиянкой. Подробности в видео:

Так, после громкого развода Эмбер Херд теперь не скрывает романтические отношения с 38-летней Бьянкой Бути — художником-декоратором и кинематографистом. На днях они вместе совершили первый публичный выход и выглядели очень счастливо.

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Влюбленные женщины приняли участие в анонсированной акции протеста в Лос-Анджелес. Как и Эмбер Херд, Бьянка Бутти является феминисткой и выступает за равенство прав. Поэтому голливудские знаменитости не смогли пропустить Женский марш, прошедший в Лос-Анджелесе. Фотографам удалось запечатлеть, как пара нежно держалась за руки и улыбалась.

INSTAGRAM

Отметим, что судебные разбирательства между бывшими супругами продолжаются до сих пор. Джонни Депп подал иск против экс-жены Эмбер Херд за испорченную репутацию, ведь она якобы изменяла мужу на протяжении брака. В то время актриса обвинила его в физическом насилии и отсудила у знаменитости семь миллионов долларов.

Недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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